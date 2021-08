in viale Moncada

I poliziotti delle Volanti di Catania scoprono e sequestrano sala scommesse abusiva

In viala Moncada la sala piana di persone intente a giocare alle slot

Scatta il sequestro degli apparecchi e del locale, il titolare denunciato

La Polizia di Stato di Catania ha scoperto una sala scommesse abusiva in viale Moncada. I Poliziotti hanno identificato le persone sul posto, tra cui il titolare e hanno sequestrato sei slot machine non registrate, e 192 euro tra quanto vi era in cassa e quanto all’interno delle stesse slot machine.

Sanzionati anche i clienti

Anche il locale è stato sottoposto a sequestro e con agli apparecchi, è stato affidato in giudiziale custodia al proprietario che è stato denunciato in stato di libertà per esercizio abusivo di giochi d’azzardo. Inoltre, tutti i presenti sono stati sanzionati per la violazione delle norme finalizzate al contenimento del contagio da Covid19.

Sventato un furto in un cantiere

Il personale delle Volanti è stato inviato presso il cantiere della Metropolitana in Corso Indipendenza, a seguito di una segnalazione di furto in atto fatta pervenire da personale dell’Istituto di Vigilanza. Giunti sul posto, gli agenti hanno fermato due individui all’interno del cantiere intenti ad asportare due travi in metallo, ognuna della lunghezza di quattro metri, che sono state recuperate e riconsegnate al personale della vigilanza al cantiere. I due soggetti sono stati denunciati per il reato di tentato furto aggravato in concorso.