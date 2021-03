Il titolare denunciato

Una cartoleria trasformata in agenzia scommesse

Multa al titolare per 100 mila euro

Scatta il sequestro degli apparecchi

Agenti del Commissariato Nesima, a catania, si sono accorti di uno strano via vai di persone nei pressi di una cartoleria, in Viale Mario Rapisardi e hanno deciso di controllare una persona appena uscita dal locale la quale ha loro riferito di aver effettuato delle scommesse sportive di cui ha esibito le due schedine di gioco appena fatte e il palinsesto degli eventi sportivi.

Cartoleria in sala scommesse

Una volta all’interno, i poliziotti hanno scoperto che le scommesse mostrate dall’uomo erano state eseguite su una piattaforma telematica non autorizzata in quanto non collegata al sito dell’Azienda Autonoma Monopoli di Stato. Estendendo il controllo alla documentazione presentata dal titolare, hanno anche accertato che il titolare aveva depositato presso gli Uffici della Direzione Attività Produttive del Comune di Catania una Scia per il commercio di articoli da cartoleria e di internet point.

Il titolare denunciato

L’uomo è stato deferito per aver svolto l’attività di scommesse e per aver consentito ai clienti di consultare i palinsesti degli eventi sportivi nazionali ed esteri, incassando dagli scommettitori le somme di denaro in contanti e rilasciando loro le relative schedine di gioco. Una volta cristallizzate tutte le violazioni commesse sia dal titolare dell’esercizio che dall’avventore, per sanzioni complessive superiori ai 100.000 euro, gli agenti hanno sequestrato i computer e le stampanti termiche utilizzate per il rilascio degli scontrini delle giocate disponendo, infine, ai sensi della normativa Anti-covid19 la chiusura dell’esercizio commerciale per giorni cinque.