Le due date di agosto e settembre cancellate

Niente concerti a Palermo e Catania per Salmo, il noto rapper e produttore discografico italiano. La decisione maturata per motivi di salute dell’artista. In particolare Salmo avrebbe dovuto esibirsi in concerto il 31 agosto ai cantieri culturali alla Zisa di Palermo nell’ambito del green pop Palermo fest. E poi sarebbe dovuto andare anche sul palco a Catania il 2 settembre per il “Wave Summer Festival”. Ha dovuto arrendersi ad una serie di problematiche di salute. Per il concerto di Palermo si potrà richiedere il rimborso fino all’8 settembre, rivolgendosi al circuito di vendita presso cui è stato acquistato il biglietto. Per maggiori informazioni si potrà fare riferimento al sito www.puntoeacapo.uno. I rimborsi per la data di Catania potranno essere richiesti entro venerdì 1 settembre nei punti dove è stato acquistato il biglietto.

“Ultimo mese devastante”

Sul suo profilo Instagram Salmo ha spiegato i motivi del suo stop forzato. “Devo dire che l’ultimo mese è stato devastante – ha scritto -. Tra video, concerti, 30 punti di sutura, 2 giri di antibiotico, cali di pressione, laringite e febbre non so come ho fatto a stare in piedi. Al red valley dovevo fare solo un dj set ma non potevo non cantare, mi avete aspettato fino alle 3 e 30. Ve lo dovevo! Il problema è che ora ho un serio problema alla gola. Ieri ho avuto un mezzo collasso, il corpo mi sta chiedendo di fermarmi”.

Tutte le altre date annullate

Non solo Palermo e Catania. L’artista ha deciso di far saltare anche altre date. Ad essere annullate le date del tour del 21 agosto a Follonica (Ge), il 23 agosto a Romano d’Ezzellino (Vi), il 25 agosto a San Benedetto del Tronto (Ap) ed il 27 agosto ad Acri.

I prossimi eventi del green pop Palermo fest

A parte questo inconveniente, sono tutte confermate le altre date del green pop Palermo fest. Ai cantieri culturali della Zisa ci saranno Tedua il 20 agosto e Diodato il 27 agosto. Al teatro della Verdura si esibiranno Gigi D’Alessio il 18, 19 e 30 agosto, e l’1 settembre; Massimo Ranieri il 22 e 23 agosto; Madame il 24 agosto; Carmen Consoli & Elvis Costello il 29 agosto; Umberto Tozzi il 24 settembre.

