il messaggio del primo cittadino dopo la decisione del tribunale civile di catania

“Ho apprezzato l’equilibrio e il coraggio che il Tribunale di Catania ha dimostrato nel sollevare il caso della legge Severino davanti alla Corte Costituzionale. Mi auguro che quello che è accaduto a Catania non si verifichi in altra parte d’Italia e che il Legislatore modifichi una legge ingiusta e sbagliata. Riprendo un percorso di servizio alla città di Catania con la stessa passione e lo stesso entusiasmo del primo giorno della mia elezione. Un cammino di rinascita che non si è mai interrotto, grazie all’impegno generoso degli assessori e del vicesindaco Roberto Bonaccorsi, del capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, del consiglio comunale, che hanno remato tutti nella stessa direzione. Ringrazio soprattutto i cittadini che non mi hanno mai fatto mancare il loro affetto e il loro sostegno in questi quattro mesi per affrontare le emergenze che si sono dovute affrontare in questi due anni del mandato”.

Esprime gioia e gratitudine Salvo Pogliese. Il Tribunale civile di Catania, accogliendo la richiesta del collegio di difesa sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all’applicazione della legge Severino, ha trasmesso gli atti della richiesta di “annullamento” alla Corte costituzionale sulla sospensione dall’incarico di sindaco proprio di Pogliese.

La decisione è esecutiva e Pogliese, che era stato sospeso dall’incarico per 18 mesi per essere stato condannato a quattro anni e tre mesi per peculato dal Tribunale di Palermo per l’uso di rimborsi spesi quando era capogruppo all’Ars del Pdl, è reintegrato nell’incarico di sindaco.

Dichiara Salvo Pogliese: “Mi auguro che quello che è accaduto a Catania possa oggi indurre il legislatore nazionale a modificare una legge che tutti i costituzionalisti reputano illegittima.

Sono molto felice di poter tornare a servire la mia città a cui sono visceralmente legato con l’entusiasmo e la passione di sempre, con la stessa passione e lo stesso entusiasmo con cui il 10 giugno del 2018 sono stato eletto dal 52 per cento dei catanesi abbandonando una comoda poltrona da parlamentare europeo affrontando con grande coraggio tutto quello che si è verificato in questi ultimi due anni e mezzo.

Oggi riprendiamo un percorso. Voglio ringraziare i miei concittadini per la solidarietà che mi hanno giornalmente dimostrato. Continuerò a servirli come merita Catania e come meritano i catanesi”.