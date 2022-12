Serie D, ieri il vertice in questura

I tifosi rossazzurri che domenica 4 dicembre saranno allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo per la sfida tra la Sancataldese e Catania si accomoderanno in gradinata. Settore abitualmente riservato ai supporter della squadra di casa che ha una capienza di 1.500 posti.

Lo stato deciso ieri mattina, al fine di programmare idonee misure di ordine e sicurezza pubblica, in un tavolo tecnico che si è svolto in questura al quale hanno partecipato le forze di polizia che saranno impiegate nei servizi di ordine pubblico e i dirigenti delle due società sportive.

Nel corso della riunione, dunque, è stato concordato che alla tifoseria ospite del Catania sarà riservata la gradinata dello stadio Mazzola, abitualmente riservata ai tifosi della Sancataldese, atteso che la stessa ha una capienza di circa 1.500 persone.

Sancataldese – Catania, altre indicazioni

Il comando della polizia municipale di San Cataldo ha individuato le aree di parcheggio riservate alla tifoseria ospite. Si tratta delle vie Peppino Impastato e Babbaurra. Ai tifosi provenienti da Catania, dopo aver lasciato l’A19 (uscita Caltanissetta), si consiglia di proseguire sulla SS640 fino all’uscita di Caltanissetta e poi proseguire percorrendo la Via Due Fontane fino a San Cataldo.

I rossazzurri tornano al Valentino Mazzola

Si va a grandi falcate verso la sfida tra Sancataldese e Catania valida per la quattordicesima giornata del girone I del campionato di serie D. I rossazzurri tornano sul campo che li ha visti esordire in assoluto. La prima partita ufficiale della nuova società dopo il fallimento. La sfida si giocò il 21 agosto scorso e si chiuse sullo 0-0. Risultato che mandò le squadre ai rigori con i padroni di casa più freddi dagli 11 metri qualificati al primo turno.

Da allora sono passati quasi 4 mesi: il Catania è primo in classifica con 35 punti in 13 partite. La Sancataldese ne ha raccolti 13. Etnei a +10 dalle seconde in classifica.