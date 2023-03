l'incidente in via santa sofia

Un motociclista di 24 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Santa Sofia, nei pressi del Policlinico universitario di Catania. Sul posto la polizia locale per rilievi e indagini.

Incidente mortale ieri a Lentini

Si tratta dell’ultima vittima delle strade siciliane. Negli ultimi giorni, infatti, si è verificata una lunga scia di incidenti. Un uomo di 27 anni, Ciro Amenta, è deceduto ieri a seguito di un incidente stradale avvenuto tra via Mercadante e via Macello, a Lentini, nel Siracusano.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale, il giovane, che era in sella ad uno moto, ha avuto un impatto, per cause da accertare contro una macchina. Il suo cuore non ha retto, troppo gravi le lesioni riportate per via dell’impatto contro la macchina, una Renault Scenic.

Inchiesta per omicidio stradale

Difficile, per il momento, stabilire di chi siano le responsabilità, di certo la Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale. I mezzi sono stati posti sotto sequestro dagli inquirenti che contano di avere altri dettagli sull’incidente grazie alle testimonianze ed alle telecamere di sorveglianza della zona.

Gli investigatori stanno anche cercando di appurare se il 27enne indossasse il casco.

“Sono senza parole” commentano gli amici

Gli amici hanno manifestato il loro dolore sui social, postando le foto del giovane e lasciando messaggi di cordoglio. “Mi dispiace tanto, lo avevo visto sino a poco tempo fa” commenta un conoscente, “sono senza parole…mi dispiace tantissimo” scrive una ragazza. La notizia della morte di Ciro ha fatto il giro della città del Siracusano nel volgere di pochi minuti.

La famiglia in attesa di notizie dalla Procura di Siracusa

Non è ancora chiaro se la Procura di Siracusa disporrà l’autopsia sul corpo del ragazzo anche se le cause del decesso sembrano fin troppo evidenti, considerato che si è trattato di un incidente stradale. In ogni caso, l’autorità giudiziaria farà sapere alla famiglia quando sarà restituito il corpo del 27enne per la celebrazione del rito funebre.

Sempre ieri un altro uomo deceduto a Marsala

Ancora ieri, si era verificato un altro incidente mortale nel Trapanese. Manlio Salvatore Valenti, di 36 anni, è morto in un incidente stradale alla periferia di Marsala. La vittima era al volante di un’auto Lancia Y che per cause in corso di accertamento, mentre percorreva la via Vecchia Mazara, ha sbandato, andando a sbattere frontalmente contro un muro di cinta in tufo.

Dinamiche e cause al vaglio

La causa e la dinamica dell’incidente sono al vaglio della squadra infortunistica dei vigili urbani di Marsala.

Sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno fatto altro che constare il decesso dell’automobilista a causa delle gravi lesioni riportate nel violento impatto dell’auto contro il muro.

