Incidente mortale a Lentini, il dolore degli amici per la scomparsa di Ciro

30/03/2023

E’ Ciro Amenta, il 27enne motociclista vittima di un drammatico incidente mortale avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Lentini.

“Sono senza parole” commentano gli amici

Gli amici hanno manifestato il loro dolore sui social, postando le foto del giovane e lasciando messaggi di cordoglio. “Mi dispiace tanto, lo avevo visto sino a poco tempo fa” commenta un conoscente, “sono senza parole…mi dispiace tantissimo” scrive una ragazza. La notizia della morte di Ciro ha fatto il giro della città del Siracusano nel volgere di pochi minuti.

Le indagini sullo scontro

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale, il giovane, che era in sella ad uno moto, ha avuto un impatto, per cause da accertare contro una macchina. Il suo cuore non ha retto, troppo gravi le lesioni riportate per via dell’impatto contro la macchina, una Renault Scenic.

La Procura apre un’inchiesta

Difficile, per il momento, stabilire di chi siano le responsabilità, di certo la Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale. I mezzi sono stati posti sotto sequestro dagli inquirenti che contano di avere altri dettagli sull’incidente grazie alle testimonianze ed alle telecamere di sorveglianza della zona. Gli investigatori stanno anche cercando di appurare se il 27enne indossasse il casco.

Non è ancora chiaro se la Procura di Siracusa disporrà l’autopsia sul corpo del ragazzo anche se le cause del decesso sembrano fin troppo evidenti, considerato che si è trattato di un incidente stradale. In ogni caso, l’autorità giudiziaria farà sapere alla famiglia quando sarà restituito il corpo del 27enne per la celebrazione del rito funebre.

Un altro motociclista morto

Il mese scorso a Carlentini si è verificato un incidente mortale in cui ha perso la vita un commerciante di 42 anni Dario Greco L’uomo, titolare di una paninoteca ambulante, era in sella alla sua moto e, per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine, ha avuto un impatto con una macchina.