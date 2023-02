la vittima è un commerciante

Un commerciante di 42 anni Dario Greco, è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri in via Morelli, a Carlentini. L’uomo, titolare di una paninoteca ambulante, era in sella alla sua moto e, per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine, ha avuto un impatto con una macchina.

Operato al San Marco di Catania

Le sue condizioni sono apparse subito gravi, è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Lentini dove si è deciso, per via delle lesioni piuttosto serie, di trasportarlo al San Marco di Catania. E’ stato sottoposto ad un intervento chirurgico ma questa notte il suo cuore ha cessato di battere.

L’inchiesta della Procura di Siracusa

La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale ed ha disposto il sequestro dei mezzi per provare a ricostruire la dinamica dell’incidente tra la moto e la macchina. Tra i primi ad essere ascoltato il conducente dell’auto: saranno compiuti degli accertamenti sul suo conto per svelare se vi sono precise responsabilità in questo ennesimo tragico incidente sulle strade del Siracusano.

Come sempre accade in circostanze come queste, la velocità e la distrazione potrebbero avere giocato un ruolo importante, in ogni caso i rilievi sul tratto di strada interessato e l’esame dei mezzi coinvolti consentiranno agli inquirenti di farsi un’idea ben precisa di ciò che è accaduto.

Morte di una coppia sulla Rosolini-Noto

La settimana scorsa, un uomo di 30 anni di Vittoria, Diego Lauria, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 115 tra Rosolini e Noto.

Il trentenne, che era in sella ad una motocicletta, ha avuto un impatto, per cause che sono al vaglio degli inquirenti, contro una macchina, alla cui guida c’era una donna di 72 anni. Lo schianto è stato violento, l’uomo è deceduto poco dopo, la ragazza, invece, è stata trasferita con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. In moto, c’era la compagna del trentenne, Larissa Venezia, rimasta ferita poi deceduta nelle ore successive,