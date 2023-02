La vittima aveva 30 anni

Non ce l’ha fatta Larissa Venezia, la ragazza di 30 anni originaria di Piazza Armerina che viaggiava con Diego Lauria sulla motocicletta coinvolta nell’incidente dello scorso 17 febbraio sulla Noto-Rosolini. Salgono a due, quindi, le vittime del tragico incidente.

Sbalzata dalla moto come il compagno, le sue condizioni sono apparse subito gravi tanto che è stato necessario il trasporto in elicottero all’ospedale Cannizzaro. In questi giorni la ragazza ha lottato con tutte le sue forze.

Aveva anche cominciato a respirare in maniera autonoma. Stamattina si è riunita la commissione per dichiararne la morte cerebrale e la tremenda notizia: anche lei è stata strappata alla vita troppo presto.

L’incidente del 17 febbraio scorso

Un uomo di 30 anni, Diego Lauria, di Vittoria è morto in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 115 tra Rosolini e Noto. Il trentenne, che era in sella ad una motocicletta insieme a Larissa Venezia, ha avuto un impatto, per cause che sono al vaglio degli inquirenti, contro una macchina, una Fiat alla cui guida c’era una donna di 72 anni.

Impatto violentissimo

Lo schianto è stato violento, l’uomo è deceduto poco dopo, la ragazza, invece, è stata trasferita con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Mezzi sequestrati, inchiesta per omicidio stradale

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, i mezzi sono stati posti sotto sequestro per consentire alle forze dell’ordine di comprendere le traiettorie delle moto e della macchina al fine di stabilire delle responsabilità.

Incidente a Siracusa

Nei giorni scorsi, a Siracusa, si sono scontrati uno scooter ed una macchina, un Suv, in via von Platen, nella zona della caserma dei vigili del fuoco.

Vittima in Rianimazione

Ad avere la peggio un uomo di 35 anni che era in sella al ciclomotore, finito al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Il ragazzo, stando alle prime informazioni, è nel reparto di Rianimazione.

La morte di Maddalena

E’ ancora vivo il ricordo della scomparsa di Maddalena Galeano, deceduta circa un mese fa per via delle conseguenze di un incidente stradale avvenuto in via Luigi Monti, nel rione della Pizzuta. Secondo quanto emerso nelle indagini, anche in questo caso della Polizia municipale, la ragazza, che era alla guida di uno scooter, è stata sbalzata dalla sella dopo l’impatto con una macchina, al cui volante c’era una donna. La 19enne studentessa del liceo è morta al San Marco di Catania ed i genitori hanno poi autorizzato l’espianto degli organi. La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio stradale.