La vittima aveva 36 anni

Ennesima tragedia sulle strade siciliane. Manlio Salvatore Valenti di 36 anni, è morto, oggi, in un incidente stradale alla periferia di Marsala. La vittima era al volante di un’auto Lancia Y che per cause in corso di accertamento, mentre percorreva la via Vecchia Mazara, ha sbandato, andando a sbattere frontalmente contro un muro di cinta in tufo.

Dinamiche e cause al vaglio

La causa e la dinamica dell’incidente sono al vaglio della squadra infortunistica dei vigili urbani di Marsala.

Sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno fatto altro che constare il decesso dell’automobilista a causa delle gravi lesioni riportate nel violento impatto dell’auto contro il muro.

Incidente a Lentini, motociclista muore dopo impatto con auto

Nel Siracusano, intanto, un uomo di 27 anni, C.A., è deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto tra via Mercadante e via Macello, a Lentini. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale, il giovane, che era in sella ad uno moto, ha avuto un impatto, per cause da accertare contro una macchina. Il suo cuore non ha retto, troppo gravi le lesioni riportate per via dell’impatto contro la macchina, una Renault Scenic.

Difficile, per il momento, stabilire di chi siano le responsabilità, di certo la Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale. I mezzi sono stati posti sotto sequestro dagli inquirenti che contano di avere altri dettagli sull’incidente grazie alle testimonianze ed alle telecamere di sorveglianza della zona. Gli investigatori stanno anche cercando di appurare se il 27enne indossasse il casco.

Un altro motociclista morto

Il mese scorso a Carlentini si è verificato un incidente mortale in cui ha perso la vita un commerciante di 42 anni Dario Greco L’uomo, titolare di una paninoteca ambulante, era in sella alla sua moto e, per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine, ha avuto un impatto con una macchina.

Morte di una coppia sulla Rosolini-Noto

La settimana precedente allo scontro a Carlentini, un uomo di 30 anni di Vittoria, Diego Lauria, era morto in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 115 tra Rosolini e Noto.

Il trentenne, che era in sella ad una motocicletta, ha avuto un impatto, per cause che sono al vaglio degli inquirenti, contro una macchina, alla cui guida c’era una donna di 72 anni. Lo schianto è stato violento, l’uomo è deceduto poco dopo, la ragazza, invece, è stata trasferita con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. In moto, c’era la compagna del trentenne, Larissa Venezia, rimasta ferita poi deceduta nelle ore successive,