sulla statale 115

Un uomo di 38 anni di Rosolini, Salvatore Gennaro, è morto in un incidente stradale avvenuto in nottata sulla statale 115 tra Siracusa e Ragusa. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo era in sella alla sua moto quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo che si sarebbe ribaltato.

Un incidente autonomo

Dopo l’allarme dato da un automobilista in transito su quel tratto di strada, sono arrivati i soccorsi ma per il 38enne non c’era più nulla da fare. I militari della Compagnia di Modica hanno avviato le indagini ma con il passare del tempo emergerebbe che si sia trattato di un incidente autonomo.

Le indagini dei carabinieri

In ogni caso, gli inquirenti hanno compiuto dei rilievi sull’asfalto per verificare se vi sono tracce di frenata di altri veicoli, perché potrebbe essere anche accaduto che il 38enne sia stato costretto ad una manovra azzardata per schivare un mezzo in corsa. Elementi che sono, comunque, al vaglio dei carabinieri, gli stessi che hanno poi dato la notizia del decesso ai familiari dell’uomo.

La ricostruzione della serata

Dalle prime informazioni, il 38enne non aveva un lavoro stabile, non era sposato, ma era legato dalla passione per gli animali, come risulta dalla foto sul suo profilo social insieme ad un cane, e per la motocicletta. Non è chiaro dove fosse andato ieri sera, è presumibile in compagnia di alcuni amici con cui trascorrere qualche ora in modo spensierato.

Una volta conclusa la serata, il 38enne si è messo in sella alla sua moto ma non avrebbe mai potuto immaginare che da lì a poco la sua vita si sarebbe spezzata. I carabinieri della Compagnia di Modica hanno posto sotto sequestro, come previsto in queste circostanze, il mezzo di Gennaro per ulteriori accertamenti. Frattanto, la famiglia, distrutta dalla notizia della morte, attende che la salma venga restituita per la celebrazione dei funerali.