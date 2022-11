l'impatto è avvenuto a vittoria

Un incidente stradale si è verificato ieri sera a Vittoria, nel Ragusano. Secondo una prima ricostruzione al vaglio delle forze dell’ordine, una macchina, per cause da accertare, ha travolto un ciclista. La vittima è un uomo, di nazionalità straniera, presumibilmente un bracciante agricolo che lavora nelle campagne di quella zona, che è stato soccorso e trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Le sue condizioni sono critiche: è in prognosi riservata e lotta tra la vita e la morte. Le indagini dovranno accertare le responsabilità in questo incidente, che coinvolge, ancora una volta, un ciclista. Negli ultimi mesi, ce ne sono stati diversi in Sicilia, uno dei più drammatici si è verificato sulla statale 114 tra Siracusa e Catania.

In quell’occasione, a perdere la vita, è stato un insegnante di scuola di Lentini che stava facendo una passeggiata in bici insieme ad un amico, travolto anche lui da un’auto ma scampato alla morte