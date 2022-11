indagini della polizia municipale

Un ciclista è deceduto in ospedale, a Catania, dopo essere stato travolto da una macchina. L’incidente si è verificato due giorni fa in via del Fico, a Priolo, nel Siracusano, e stando ad una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale di Priolo, agli ordini del comandante Giovanni Mignosa, la vittima, Sebastiano Schiavone, stava passeggiando, in sella alla sua bicicletta, in prossimità di un ufficio postale, quando, per cause da accertare è stato investito da un’auto.

Trasferito al Cannizzaro dove è morto

Si è compreso subito che le sue condizioni fossero gravi, i soccorritori hanno deciso di trasferirlo all’ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato sottoposto alle cure dei medici, che non hanno potuto strapparlo alla morte, avvenuta poche ore fa.

Inchiesta per omicidio stradale

E’ stata aperta un’inchiesta per omicidio stradale per verificare se vi sono responsabilità dietro questo incidente e come da prassi i mezzi, sia la bicicletta sia il veicolo, sono stati posti sotto sequestro su disposizione dei magistrati della Procura di Siracusa.

Ciclista di Lentini morto

La settimana scorsa un altro ciclista è deceduto sulla statale 114, al confine tra Siracusa e Catania. Un’auto ha travolto un 57enne, insegnante di matematica a Lentini , ed un amico che era con lui, gravemente e trasportato in un ospedale, a Catania. Sulla dinamica dell’incidente, sono state avviate le indagini da parte delle forze dell’ordine che hanno compiuto i rilievi sul tratto teatro dell’incidente stradale.