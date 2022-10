Il bilancio dei controlli sulle strade nel week-end trascorso

Alla guida ubriachi, addirittura in un caso è stato persino forzato il posto di blocco. In quattro alla fine sono stati denunciati alla Procura. E poi numerose segnalazioni alla prefettura di assuntori di stupefacenti. E’ il bilancio di un’azione a vasto raggio dei carabinieri nel fine settimana appena trascorso sul territorio Trapanese. Numerose pattuglie dei militari dell’Arma sono state dislocate nei punti nevralgici della città e nei luoghi di maggior afflusso di traffico veicolare.

La collaborazione del reggimento Sicilia

I carabinieri della compagnia di Trapani si sono messi in moto nel fine settimana appena trascorso, eseguendo una serie di servizi di controllo del territorio. Con loro i colleghi della compagnia di intervento operativo del XII reggimento Sicilia. L’attività era incentrata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti ed al rispetto del codice della strada.

Le denunce

A conclusione dell’attività tre persone di 20, 32 e 40 anni sono state denunciate in quanto sorprese alla guida dei rispettivi veicoli con un tasso alcolemico superiore al consentito, sulla base delle normative in vigore. Un altro soggetto di 22 anni, con precedenti di polizia, viaggiava senza il casco protettivo sul ciclomotore, a lui intestato, e non si è fermato all’alt dei militari che lo hanno bloccato poco dopo rinvenendo, a seguito di perquisizione personale e veicolare, 7 grammi di hashish suddiviso in sei dosi e la somma contante di 80 euro verosimilmente provento dell’attività illecita. Per lui è scattata allo stesso modo una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente con il conseguente sequestro della sostanza e dei soldi.

Le segnalazioni per droga

Nell’ambito dello stesso contesto operativo venivano segnalati alla prefettura di Trapani quali assuntori di sostanze stupefacenti 5 soggetti in possesso di 13 grammi di marijuana, una siringa contente tracce eroina e una sigaretta contenete una mistura di tabacco e sostanza stupefacente del tipo hashish. Tutto è stato sequestrato.