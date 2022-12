Perde la vita nel Catanese un commercialista di 60 anni

Muore motociclista nel Catanese, le strade siciliane bagnate di sangue anche in questi ultimi giorni dell’anno 2022. Un anno tragico, segnato da un elevato numero di sinistri, molti dei quali anche con epilogo tragico. Come quello avvenuto a Gravina di Catania dove ha perso la vita Alfio Lo Coco, 60 anni, commercialista. In sella al suo scooter stava percorrendo la via San Paolo, in territorio di Gravina di Catania, per dirigersi verso casa. Ancora tutta la chiarire la dinamica di quanto accaduto.

I rilievi della polizia municipale

Ad avere aperto un’indagine la polizia municipale di Gravina. Effettuati i rilievi sul posto, in tutto sono tre i veicoli coinvolti. Oltre alla moto anche due auto. Stando ai primi accertamenti, sembra che Lo Coco stesse transitando sulla via San Paolo quando per evitare un’auto ha perso il controllo del mezzo finendo su un altro veicolo. Il motociclista muore dopo aver battuto con violenza il torace sull’asfalto.

L’incidente mortale nel Trapanese

Lo scorso 5 dicembre altro incidente mortale sulle strade del Trapanese. Un uomo ha perso la vita dopo essere caduto dalla sua moto lungo la strada provinciale che collega Campobello di Mazara alla frazione di Torretta Granitola. A perdere la vita un uomo di 44 anni di origine tunisina. Stando ai primi accertamenti, effettuati dai carabinieri che hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente, il motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è caduto con violenza sull’asfalto. Per lui non c’è stato nulla da fare. Sono stati immediati i soccorsi. L’ambulanza del 118 ha caricato il 44enne e lo ha trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Castelvetrano. Qui però il suo cuore ha smesso di battere poco dopo il suo ricovero. Troppo gravi le lesioni riportate, alcune hanno intaccato organi vitali.

Il giorno prima altra tragedia della strada

Il 4 dicembre un imprenditore aveva perso la vita in un terribile impatto tra un suv Mitsubishi Pajero e un mezzo pesante. L’incidente è avvenuto su un tratto rettilineo della provinciale tra Scoglitti e Vittoria. La vittima è Biagio Cocchiaro, 67 anni, che viaggiava a bordo del fuoristrada. I due mezzi procedevano in senso di marcia opposto, il suv secondo le prime indiscrezioni viaggiava verso il Ragusano, l’autocarro, un Iveco 60 a quanto pare diretto a Gela. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo radiomobile di Gela. Vano l’intervento delle ambulanze del 118.