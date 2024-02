Appassionati scalpitanti a Catania

Riprodurre a Catania l’atmosfera del teatro Ariston di Sanremo: è la missione quasi possibile a cui, da settimane, sta lavorando un gruppo di fan del Festival all’interno di Nu Doganae (già Vecchia Dogana) dove sabato – in occasione della finale – si daranno appuntamento centinaia di afecionados sanremesi.

“L’obiettivo è riunire, qui a Catania, il più grande gruppo ascolto d’Italia: abbiamo amici che arriveranno da tutte le città della Sicilia, ma c’è chi ci raggiungerà da Roma, Milano e dalla Sardegna! Saremo tantissimi e tutti malati di Sanremo”, racconta Gabriele Monterosso che con Jacopo Genuardi sta organizzando l’evento battezzato, manco a dirlo, ‘Generazione Sanremo’.

La struttura, che vanta un mega ledwall da oltre 60 metri quadrati, ovviamente sarà addobbata con i fiori come avviene al Festival, ma c’è di più: gli allestitori di Nu Doganae hanno già costruito la copia, più o meno fedele, dell’insegna del teatro Ariston e sul palco faranno capolino le riproduzioni cartonate degli artisti più iconici di Sanremo.

Monterosso, “Sarà un po’ teatro, un po’ salotto”

“Sarà un po’ teatro, un po’ salotto – dice Monterosso – perché è vero che l’obiettivo principale resta seguire in tv la serata conclusiva del Festival, ma noi durante le pause pubblicitarie ci cimenteremo col karaoke cantando i grandi classici di Sanremo e proveremo a collegarci con un nostro amico che si trova già nella città dei fiori. Pazzi? Sì, un po’ sì…”.

Ecco i 27 cantanti in gara a Sanremo 2024, i nomi svelati da Amadeus

Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa e Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Maninni, Ricchi e poveri. Sono i 27 artisti in gara nella prossima edizione del Festival di Sanremo, svelati da Amadeus al Tg1. Alla lista dei 27 si aggiungeranno i tre che vinceranno la gara dei giovani.

I co-conduttori: c’è anche una siciliana

Si completa il cast dei conduttori delle cinque serate di Sanremo 2024, dal 6 al 10 febbraio. Amadeus sceglie ancora una volta il Tg1 per l’annuncio ufficiale, in collegamento con Fiorello e il glass di Viva Rai2!. Il mercoledì sarà la volta di Giorgia, il giovedì toccherà a Teresa Mannino, il venerdì a Lorella Cuccarini e per il gran finale Ama ha voluto accanto a sé l’amico di sempre, lo stesso Ciuri. Per la prima serata, nella veste di superospite e co-conduttore, Amadeus aveva già annunciato Marco Mengoni, trionfatore dell’ultima edizione del festival con il brano con Due Vite.