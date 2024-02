Sant’Agata esce dalla sua cripta per il giro esterno. E’ entrata nel vivo la festa della Santa Patrona di Catania che ha visto arrivare nel capoluogo etneo anche la Premier Giorgia Meloni.

Con la messa dell’Aurora celebrata alle 6 del mattino si è dato il via alla giornata del 4 febbraio. Ora tocca al giro esterno all’inizio del quale Monsignor Barbaro Scionti parroco della Cattedrale di Catania ha voluto ringraziare Agata, testimone di fede: “Grazie Sant’Agata, tu hai detto risoluta a Quinziano: “la mia salvezza è Cristo”; così ci insegni il coraggio della fede” ha detto ponendo poi un dubbio ai fedeli “Siamo noi oggi cristiani coraggiosi come Sant’Agata? Forse siamo solo distratti partecipanti a qualche funzione religiosa, a qualche processione?”

Sant’Agata festa religiosa, ma anche festa turistica

“La Festa di Sant’Agata si conferma un eccezionale momento di aggregazione e di richiamo turistico, uno di quegli eventi che intendiamo valorizzare sempre più assieme alle altre uniche peculiarità della Sicilia che presenteremo lunedì mattina alla Bit di Milano” ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani prendendo parte alle celebrazioni per la festa di Sant’Agata a Palazzo degli Elefanti, sede del Comune, ospite del sindaco Enrico Trantino e alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“E proprio la classifica diffusa dalla Demoskopica che colloca la Sicilia al secondo posto tra le destinazioni turistiche con la migliore reputazione, con un balzo in avanti di ben cinque posizioni rispetto all’anno precedente, ci invoglia a proseguire nel percorso avviato perché il turismo è un settore strategico per la nostra economia. Abbiamo intenzione di puntare sempre di più sulla destagionalizzazione, promuovendo la Sicilia e i suoi eventi anche in periodi diversi dai classici mesi estivi. E la Festa di Sant’Agata è uno di questi”.

Presenti all’evento anche gli assessori regionali Elvira Amata, Elena Pagana e Roberto Scarpinato. Il governatore siciliano assisterà allo spettacolo “Aspettando la Patrona” allestito in piazza Duomo, con il tradizionale show pirotecnico e il concerto dell’orchestra del conservatorio Vincenzo Bellini di Catania in collaborazione con il Coro lirico siciliano.

