Scassinano auto con un disturbatore elettronico, fermati in due a Catania

Redazione di

13/08/2020

Un ispettore della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale”, libero dal servizio, ha arrestato il pregiudicato Alessandro Bagli, 55 anni, per il reato di furto pluriaggravato. Trovandosi nei pressi di piazza Europa, il poliziotto ha notato i movimenti sospetti di due persone che si aggiravano tra i veicoli in sosta. L’Ispettore ha continuato a tenere d’occhio il duetto che mostrava particolare interesse per una Fiat Tipo. A un tratto, mentre uno dei due controllava i dintorni, l’altro, mantenendosi in costante contatto visivo con il complice, si avvicinava repentinamente al veicolo, aprendone il bagagliaio posteriore e impossessandosi di due trolley, richiudendo quindi il portellone e allontanandosi. A quel punto, l’agente è entrato in azione bloccando subito il malvivente con i due trolley ancora in mano, mentre il complice è fuggito a bordo di un’auto. Subito sono state rintracciate le vittime, tre turisti che si erano brevemente allontanati dal veicolo per consumare una colazione in un vicino bar. Nell’auto dell’uomo è stato trovato un telecomando, un “disturbatore” di frequenze radio, azionando il quale si impedisce l’interazione tra il telecomando di chiusura dei veicoli ed il veicolo stesso. L’uomo è stato condotto presso gli uffici della Polizia Stradale in stato di arresto in concorso con il complice che, seppur allontanatosi, è stato identificato con certezza e quindi denunciato a piede libero.

