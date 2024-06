Inutili i soccorsi

Tragedia della strada vicino a Sigonella a Catania. Un militare americano di stanza alla base aerea è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio odierno. È rimasto coinvolto in uno schianto avvenuto sulla strada statale 192, nella zona di Passo Martino.

Il militare era in sella ad una motocicletta Yamaha Ténéré quando ha impattato con una vettura che stava percorrendo la strada sulla carreggiata opposta.

Impatto violentissimo, per l’uomo non c’è stato niente da fare

Lo scontro frontale si è rivelato violentissimo: il militare è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull’asfalto, riportando ferite che non gli hanno lasciato scampo. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza ed è anche stato disposto l’arrivo di un elisoccorso, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare e non è rimasto che accertare il decesso. Sarebbe morto sul colpo. Sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica.

Dolore ad Acireale, morto dopo incidente Andrea Fiorenza

Ancora sangue per le strade di Catania. Si è spento la scorsa notte Andrea Fiorenza, stroncato da un incidente a Piano D’Api. La tragedia si è abbattuta nuovamente sulle strade di Acireale. Andrea Fiorenza, 26 anni, è morto nella notte dopo una settimana di agonia in seguito a un incidente stradale avvenuto la scorsa settimana in via Cordovado, nella frazione di Piano D’api.

Lo scorso 28 maggio, Fiorenza era alla guida della sua moto quando si è scontrato con una Fiat panda. Subito dopo, è stato soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Acireale. Inizialmente ricoverato nel reparto di ortopedia per una frattura al femore, le sue condizioni sono peggiorate e il giovane è stato trasferito in rianimazione. Dopo una settimana di lotta per la vita, Andrea Fiorenza si è spento nella notte, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di familiari, amici e conoscenti.