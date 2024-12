“Faremo una campagna di comunicazione e chiederemo ai sindacati e alle strutture a ciò deputate di attivarsi e diffondere ogni informazione utile a far sì che i destinatari della misura possano fare istanza e ottenere il reddito di povertà, se possiedono i requisiti”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, partecipando al pranzo con gli anziani nella casa dell’amicizia della Comunità di Sant’Egidio, a Catania. Ad accogliere il governatore il presidente della Comunità, Emiliano Abramo.

Le parole di Schifani

“Oggi – ha detto il presidente Schifani rivolgendosi agli oltre cento ospiti del pranzo comune e ai tanti volontari presenti – abbiamo voluto testimoniare la presenza delle istituzioni tra chi non ce la fa e vive grazie alla solidarietà di strutture come la Comunità di Sant’Egidio, la Caritas, il Banco alimentare. Abbiamo voluto dare un messaggio inequivocabile: il governo e le istituzioni sono presenti e hanno approvato una legge per aiutare le persone che vivono nel disagio. Per me non esiste differenza tra colore della pelle, religione o grado culturale: esiste l’identità e il rispetto della persona. La mia azione di governo rispetterà sempre questi valori, che non sono né di destra né di sinistra, ma sono valori fondanti e per me non negoziabili”.

“Il governo regionale – ha aggiunto Schifani – ha adottato dei provvedimenti finanziari per sostenere economicamente chi ha bisogno, perché vogliamo che gli ultimi possano vivere in un modo decoroso. A chi non ce la fa, ai poveri, alle famiglie indigenti, voglio dire di rivolgersi ai sindacati e alle strutture idonee per essere aiutati a fare istanza per ottenere il reddito di povertà, perché si apriranno determinati termini e vi saranno delle scadenze da rispettare”.

Il ringraziamento di Abramo

“Dopo la legge sulla povertà proposta dalla Comunità, continua, con la visita e il dialogo con il presidente Schifani, il lavoro per i più poveri in Sicilia”, ha detto Emiliano Abramo, che ha ringraziato pubblicamente il governatore per il sostegno ricevuto e al quale sono poi stati donati un piatto in ceramica e una pubblicazione. Infine, il presidente della Comunità di Sant’Egidio, assieme al deputato regionale Nicola D’Agostino, ha accompagnato Schifani a visitare la vicina struttura in cui al momento sono alloggiate quattro persone bisognose e all’interno della quale si trova un locale lavanderia con diverse lavatrici donate dal Vaticano.

Like this: Like Loading...