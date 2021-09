Sul posto anche tre ambulanze per soccorrere gli altri feriti

Grave incidente stradale, a mezzogiorno, a Catania lungo la Provinciale 53, strada che condure a San Francesco La Rena. A scontrarsi due auto. Nell’impatto una delle due si è ribaltata finendo con le quattro ruote in aria.

Una persona è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale con l’elisoccorso che è atterrano in strada a ridosso del luogo dell’incidente. Sul posto anche tre ambulanze per soccorrere altri feriti.

Sconosciuta al momento la prognosi dei coinvolti. Ad intervenire per i rilievi e la gestione della viabilità, i carabinieri e la polizia municipale.