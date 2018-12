due denunce a catania

Personale di polizia del commissariato Nesima di Catania ha sequestrato 600 kg di ‘botti’, destinati alla vendita clandestina, in un negozio per alimentari nel rione San Giovanni Galermo.

Il titolare dell’esercizio e la commessa in servizio sono stati denunciati per il commercio abusivo di materie esplodenti e per l’omessa denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza.