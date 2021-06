Carabinieri in azione

I carabinieri e dottori dell’Asp hanno sequestrato dei farmaci dopanti destinati ad un cavallo

A Catania diversi veicoli sequestrati, denunciato un 21enne

Multe per oltre 17mila euro per assenza di assicurazione, guida senza casco e senza patente

I carabinieri della compagnia di Gravina di Catania, supportati dai colleghi del 12° Reggimento Sicilia, coadiuvati dai medici del servizio veterinario dell’Asp locale hanno sequestrato dei farmaci dopanti destinati ad un cavallo custodito in una stalla in via Capo di Gallo a Mascalucia a seguito di una perquisizione. I carabinieri ed i medici hanno riscontrato che i medicinali destinati all’animale di proprietà di un 22enne del posto non avevano l’appropriata documentazione sanitaria.

Altri controlli a Mascalucia

A seguito dei controlli stradali effettuati nei punti nodali del centro etneo, sono state identificate 11 persone e sottoposti a controllo 9 veicoli, attività questa che ha portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di un 20enne trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 16 centimetri.

Nel corso del servizio, inoltre, i militari hanno verificato l’osservanza delle prescrizioni imposte ai soggetti, residenti in quel comune, che risultano essere sottoposti agli arresti domiciliari.

Carabinieri in azione a piazza Europa a Catania

Diversi controlli dei carabinieri anche a Catania, hanno attuato un controllo straordinario del territorio, con particolare riferimento alla zona di piazza Europa e vie limitrofe. L’attività è stata finalizzata al contrasto dell’illegalità in genere e soprattutto al ricorrente malcostume registrato negli ultimi tempi che vede orde di ragazzi che, alla guida di scooter e motocicli, nonché incuranti della presenza di famiglie con bambini in tenera età, invadono pericolosamente le aree pedonali di piazza Europa.

Veicoli sequestrati

Sono state identificate 22 persone e controllati 16 veicoli, dei quali 4 sono stati sottoposti a sequestro e 3 a fermo amministrativo, nonché denunciato un 21enne per false attestazioni o dichiarazioni ad un pubblico ufficiale sull’identità personale.

Multe per oltre 17mila euro

Le contestazioni per le infrazioni al codice della strada, per un ammontare di oltre 17 mila euro, sono state elevate ai trasgressori per mancanza, anche reiterata, della copertura assicurativa, guida senza patente, mancato uso del casco, circolazione con veicolo sottoposto a sequestro e, soprattutto, per sosta sul marciapiede.