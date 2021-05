in centro storico

Clienti in un bar nonostante i divieti a Catania

Scoperto magazzino abusivo di farmaci

Scattano due denunce dei carabinieri Nas

I Carabinieri del NAS di Catania hanno fermato il gestore di un bar sito nel centro storico per furto aggravato di energia elettrica, contestando anche ulteriori illeciti penali e amministrativi.

Un deposito di farmaci abusivo

I militari hanno costatato la presenza di clienti seduti ai tavoli intenti a consumare bevande all’interno del locale ma è stato anche scoperto un locale adibito a deposito abusivo di farmaci per i quali il gestore non possedeva autorizzazione alla detenzione e commercializzazione. Sono state rinvenute e sequestrate diverse centinaia di confezioni tra farmaci per la disfunzione erettile, integratori alimentari immunostimolanti e prodotti cosmetici, sulla cui provenienza e destinazione sono in atto ulteriori accertamenti.

Allaccio alla rete elettrica

Le verifiche dei Carabinieri del NAS hanno consentito di rilevare modifiche all’impianto elettrico con la realizzazione di un allacciamento abusivo alla rete pubblica mediante by-pass del contatore elettronico, come confermato dai tecnici dell’ente fornitore della corrente elettrica, intervenuti sul posto.

Scattano due denunce

Il quarantottenne arrestato e la figlia, effettiva titolare del pubblico esercizio, sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria anche per esercizio abusivo della professione di farmacista e segnalati alla Prefettura con contestuale esecuzione di un provvedimento di chiusura immediata dell’attività in applicazione delle sanzioni accessorie previste dalla vigente normativa anti-COVID.