Uno dei più grandi parchi del meridione è finito sotto sequestro. Il parco acquatico Etnaland di Belpasso è stato sequestrato dalla Guardia costiera di Catania nell’ambito di un’indagine avviata per “gravi violazioni di natura ambientale”.

I particolari dell’operazione saranno resi durante una conferenza stampa convocata, alle 11.30, a Palazzo di Giustizia di Catania alla presenza del procuratore Francesco Curcio e del direttore marittimo della Sicilia orientale, il contrammiraglio Raffaele Macauda.

Si tratta di uno dei grandi parchi di divertimento in Italia. La sua superficie complessiva, di 280 mila metri quadrati, dei quali 112.500 occupati dal solo parco meccanico, lo rendono il parco divertimenti più grande del Meridione.

All’interno dell’area giochi e divertimenti ci sono diverse possibilità di svago: da quello prettamente ludico, caratterizzato dall’AcquaPark e dal ThemePark, a quello didattico rappresentato dal Parco della Preistoria e dal percorso botanico.