La Serie C non si ferma neanche sotto Natale. Il Catania ospiterà allo stadio Massimino la Cavese che naviga a metà classifica. Gli etnei devono assolutamente vincere per tentare di dare una sterzata definitiva a un periodo poco brillante. Sottil si gioca molto della sua permanenza sulla panchina catanese proprio domani.

I bookmaker non danno molte chances alla Paganese, che è quotata a 6,50. A 3,80 il pareggio mentre a 1,50 il Catania. Considerando che si tratta di Serie C non è affatto una quotazione alta, rossoblu dunque nettamente favoriti.

Passiamo al Trapani che alle 14:30 (stesso orario di Catania – Cavese), affronterà in trasferta la Paganese, fanalino di coda del campionato con appena 9 punti totalizzati. I granata di Italiano viaggiano al secondo posto in classifica, frutto anche della vittoria nello scontro diretto contro il Rende qualche giorno fa. Autentica rivelazione della stagione, la formazione granata è quotata a 1,52.

La Paganese è data a 6 mentre il pareggio a 4. Insomma, anche per le agenzie di scommesse i trapanesi dovrebbero compiere un vero e proprio suicidio sportivo per non uscire coi 3 punti dal terreno di gioco. Tuttavia si sa, questa categoria talvolta è “folle”.

A concludere il fine settimana siciliano in Serie C è il Siracusa impegnato nella proibitiva trasferta di Catanzaro. I calabresi appaiono decisamente più forti dei siciliani che devono continuare a macinare punti per una salvezza tranquilla.

I padroni di casa vengono quotati a 1,53, il pareggio a 4,50 e la vittoria dei leoni siracusani a 6. Riusciranno a ribaltare i pronostici? Difficile ma sognare non costa nulla. La Sicula Leonzio non sarà di scena in quanto le toccherà il consueto turno di riposo.