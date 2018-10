il calcio

Week-end da ricordare per Trapani e Catania: le due compagini siciliane vincono rispettivamente contro Rieti e Paganese e si trovano momentaneamente al primo e al terzo posto della classifica di Serie C. I granata hanno vinto tra le mure amiche per ben 3 – 0: decisive le reti di Corapi (2 gol) e Aloi. Per la cronaca il Catania ha tre incontri da recuperare.

Per quanto riguarda il Catania, gli etnei si sono imposti in trasferta con il risultato di 4 – 2. La squadra di Sottil si trovava dopo 12 minuti già in vantaggio di tre reti grazie ai gol di Curiale e Marotta (doppietta). La Paganese ha provato a tornare in partita, riuscendo ad accorciare le distanze fino al 2 – 3. Ma a pochi minuti dalla fine ci ha pensato nuovamente Curiale a chiudere i conti.

Le due squadre siciliane mandano così un chiaro segnale a tutto il campionato. In attesa di Juve Stabia e Rende che completano il quartetto di testa del campionato.

