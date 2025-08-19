La Sicilia si mobilita per i funerali di Pippo Baudo: “In occasione delle esequie, la Regione, d’intesa con Trenitalia, ha voluto garantire un servizio di trasporto adeguato per consentire, a quanti vorranno, di partecipare in modo ordinato e sicuro. È un sentito e doveroso atto di rispetto verso un grande figlio della nostra terra: il compianto presentatore ha rappresentato un patrimonio unico per la Sicilia e per l’Italia intera” dice l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, commentando il potenziamento dei collegamenti in autobus (la linea ferroviaria è attualmente chiusa per lavori) con Militello Val di Catania, mercoledì 20 agosto, in occasione dei funerali di Pippo Baudo., corse speciali dei mezzi pubblici per Militello il 20 agosto

I funerali di Pippo Baudo, scomparso ieri all’età di 89 anni, si terranno, infatti, proprio domani mercoledì 20 agosto a Militello, in provincia di Catania, suo paese d’origine.

Il sindaco di Militello

“Era molto legato alla nostra comunità ed era un affetto reciproco. I nostri cittadini gli hanno voluto bene ed è stato per noi motivo di orgoglio avere un personaggio di altissimo spessore culturale che si è affermato nel panorama nazionale” ha detto il sindaco di Militello in Val di Catania, Giovanni Burtone, ricordando Pippo Baudo.

Per domani a Militello Val di Catania sarà “lutto cittadino – ha proseguito il sindaco -. Pippo non si negava mai a nessuno quando tornava a casa per riposarsi, poi quando usciva non voleva barriere, non c’erano sevizi d’ordine, incontrava le persone, con tutte scambiava due chiacchiere, era benvoluto e voleva bene alla comunità e anche al paese”.

Da ragazzino “cominciò a fare le prime presenze teatrali in un teatro parrocchiale – ha ricordato ancora – nutriva questa grande passione che man mano ha coltivato e che poi lo ha portato subito dopo la laurea a iniziare questo percorso che ha portato avanti con talento e con passione, si è impegnato molto. Si aggiornava costantemente, aveva un bagaglio culturale che giornalmente potenziava, non si è mai fermato, ecco perché è stato un grande personaggio della storia d’Italia”, ha concluso.

Il presidente Sergio Mattarella

An che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, addolorato dalla morte di Pippo Baudo, protagonista e innovatore della televisione, ne ha ricordato, in una dichiarazione, la professionalità, la cultura, il garbo e la straordinaria capacità di interpretare i gusti e le aspettative dei telespettatori italiani.

Il ricordo del sindaco di Sanremo

“Con la morte di Pippo Baudo, Sanremo perde un vero amico e un protagonista che ha segnato la storia del nostro Festival. Con le sue tredici edizioni alla conduzione ha contribuito in modo determinante al successo del Festival di Sanremo nel mondo”. A dichiararlo è il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, che così commenta la scomparsa del noto presentatore. “La sua passione, la sua professionalità e il suo legame con la nostra città – aggiunge – rimarranno un ricordo indelebile. A nome di tutta la cittadinanza, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”. Appena appresa la notizia della morte di Baudo, il sindaco e l’amministrazione comunale di Sanremo hanno voluto esprimere il proprio cordoglio per una “figura indimenticabile della televisione italiana e simbolo del Festival della Canzone Italiana”.