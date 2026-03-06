L’impegno dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (Usic) sul territorio siciliano si arricchisce di una nuova e significativa iniziativa dedicata alla sicurezza e alla preparazione fisica. Sotto l’impulso del Consigliere per la Provincia di Catania, Michele Giuffrida, ha preso ufficialmente il via il 1° Corso di Difesa Personale, un progetto strutturato per fornire strumenti pratici e psicologici fondamentali nella gestione delle situazioni critiche.

L’iniziativa, sostenuta con forza dalla segreteria regionale e provinciale del sindacato, si avvale della collaborazione tecnica della Fight Heart Club di Gravina di Catania. Le sessioni formative sono affidate all’esperienza del Maestro Elio Caruso, professionista stimato nel panorama delle arti marziali e degli sport da combattimento. Il programma didattico guida i partecipanti attraverso l’apprendimento di tecniche di prevenzione, protocolli per la gestione dello stress e strategie di difesa attiva.

Gli allenamenti si svolgono presso la sede della Fight Heart Club, situata in via Antonio Gramsci 50 a Gravina di Catania, un centro d’eccellenza che ha condiviso sin da subito la missione sociale e formativa proposta dall’organizzazione sindacale.

Attraverso questo percorso, l’Usic Sicilia intende confermare la propria vicinanza ai cittadini e ai propri iscritti, promuovendo una cultura della legalità che metta al centro la tutela della persona. L’obiettivo è trasformare il sindacato in un motore propositivo capace di andare oltre la mera tutela della categoria, sviluppando attività ad alto impatto sociale e radicandosi profondamente nel tessuto del territorio siciliano.