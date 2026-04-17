Il presidente Salvatore Turrisi al Liceo Galileo Galilei

Le infrastrutture digitali come leva strategica per la crescita del Paese, la formazione continua come motore di competitività e un dialogo sempre più stretto tra scuola e impresa. Sono questi i temi al centro dell’intervento di Salvatore Turrisi, presidente di Sielte, rivolto agli studenti del liceo scientifico “Galileo Galilei” di Catania durante l’evento “Giovani talenti incontrano le eccellenze siciliane”.

Il ruolo delle infrastrutture digitali nella competitività del Paese

Nel suo intervento, Turrisi ha sottolineato il valore strategico delle reti e delle tecnologie per lo sviluppo nazionale, evidenziando come oggi il digitale rappresenti un elemento essenziale di coesione:

“Le infrastrutture digitali sono oggi un fattore di coesione nazionale, non meno delle grandi opere fisiche. Un Paese che riesce a connettere bene i propri territori, a renderli intelligenti, a integrare la rete con l’energia e la mobilità, è un Paese più competitivo nel suo insieme. Sielte vuole essere un soggetto industriale all’altezza di questa sfida”.

Formazione continua: la leva per accompagnare la transizione digitale

Al centro della strategia aziendale c’è la formazione, considerata uno strumento fondamentale per affrontare le sfide dell’innovazione:

“E per riuscire ad accompagnare la transizione digitale dell’Italia (Sielte, n.d.r.) crede, da sempre, che due delle leve più importanti siano la formazione e il costante aggiornamento. A partire dalla formazione e dall’aggiornamento di chi in Sielte lavora, a tutti i livelli, sin dal primo giorno di ingresso in azienda”.

Un approccio che si traduce in investimenti strutturati e continui sulle competenze interne, con percorsi dedicati sia ai nuovi ingressi sia alla crescita professionale del personale già in forza.

Il ponte tra scuola e lavoro: orientare i giovani alle nuove professioni

Uno degli aspetti più rilevanti dell’intervento riguarda il rapporto tra mondo dell’istruzione e mercato del lavoro, con particolare attenzione all’orientamento dei giovani:

“Concetti, quelli della formazione e dell’aggiornamento continuo, che da anni raccontiamo nelle scuole, che sviluppiamo nelle academy e nei percorsi di alta formazione. Progetti, questi, con cui cerchiamo di creare un ponte concreto tra scuola e mondo del lavoro, per aiutare i giovani a orientarsi tra i nuovi profili professionali e a farsi trovare pronti per il mercato delle telecomunicazioni”.

L’iniziativa di Catania si inserisce proprio in questo contesto, offrendo agli studenti un confronto diretto con il mondo produttivo e le sue opportunità.

Sielte: una realtà industriale italiana in crescita

Fondata a Genova nel 1925, Sielte è oggi una realtà interamente italiana con una presenza capillare sul territorio nazionale. Il gruppo conta 31 sedi, oltre 4.000 dipendenti e più di 500 professionisti ICT qualificati.

L’azienda opera nei settori della Service & System Integration ed è specializzata nello sviluppo e nella gestione di reti di telecomunicazioni, sia fisse che mobili, oltre che nell’impiantistica tecnologica avanzata e nelle soluzioni IT per ambiti civili, industriali e militari.

Negli ultimi anni, Sielte ha ampliato il proprio raggio d’azione entrando in ambiti strategici come:

data center;

sicurezza;

operational technology;

energie rinnovabili;

infrastrutture per aeroporti, ferrovie, strade e porti.

Un’espansione che conferma il ruolo dell’azienda nella costruzione delle infrastrutture del futuro.

Academy aziendali: oltre mille giovani inseriti in azienda

Il legame tra Sielte e le nuove generazioni si concretizza soprattutto attraverso le Academy aziendali, attive dal 2014.

In oltre dieci anni sono state organizzate più di 100 edizioni, con l’inserimento in azienda di oltre mille giovani, in prevalenza tecnici specializzati. I percorsi formativi combinano lezioni teoriche e attività pratiche in laboratorio, sviluppati in collaborazione con Agenzie per il Lavoro ed enti di formazione.

Si tratta di un modello formativo orientato all’occupazione, pensato per rispondere alle esigenze reali del mercato.

Investire sulle competenze per costruire il futuro

Le Academy rappresentano uno dei principali strumenti attraverso cui l’azienda sviluppa il proprio capitale umano. Parallelamente, Sielte promuove percorsi di crescita professionale articolati, che coprono diversi ambiti:

profili tecnico-operativi;

ruoli manageriali;

nuove professioni legate all’innovazione digitale;

cybersecurity;

data center;

energia e infrastrutture.

Un investimento continuo sulle persone che punta a valorizzare competenze e attitudini, in linea con l’evoluzione del settore tecnologico.