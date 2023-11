A volte l’ordinario diventa straordinario. Senza volerlo ma solo per il semplice fatto di essersi realizzato. Mercoledì pomeriggio, 15 novembre, gli agenti della polizia del commissariato centrale di Catania, hanno restituito un prezioso simbolo di unione a una coppia di Palagonia: la fede nuziale smarrita dalla donna, nella giornata di sabato, in via Etnea.

Quando un cittadino premuroso ha consegnato la fede, ritrovata in strada, ai poliziotti del commissariato Centrale, è immediatamente partita la corsa alla ricerca del proprietario.

Il nome e la data di matrimonio gli unici indizi

Le uniche informazioni in loro possesso erano un nome, Giusy e una data, l’8 maggio 1976, probabilmente quella della celebrazione delle nozze. Nonostante le scarse informazioni, gli agenti hanno raccolto la sfida ed effettuato meticolosi accertamenti su tutti i matrimoni registrati dagli Uffici Anagrafe sia a Catania che della provincia.

Ritrovamento e consegna della fede nuziale

Questa diligente ricerca ha portato all’identificazione della signora Giuseppina di Palagonia che, rintracciata telefonicamente, ha confermato lo smarrimento della fede in via Etnea. Nel pomeriggio di mercoledì, carico di emozioni e sorrisi, la vicedirigente del commissariato – vicequestore aggiunto Grazia Pennisi – ha accolto la coppia, restituendo la fede nuziale con un gesto che ha sottolineato la dedizione della Polizia di Stato a servire la comunità.

Coppia commossa

La coppia, visibilmente commossa, ha ritrovato non solo oggetto di valore, ma soprattutto un prezioso ricordo. Datato appunto, 8 maggio 1976 e quindi lungo 47 anni e mezzo.

Un gesto che va oltre il recupero di un oggetto, grazie al profondo senso civico di un passante, a riprova della preziosa collaborazione e di un legame indissolubile tra i cittadini e la Polizia di Stato.