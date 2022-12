l'8 dicembre prenderà il via l'iniziativa "giocattolando"

Entreranno nel vivo già nei prossimi giorni le attività promosse da Centro Sicilia in occasione delle festività natalizie che avranno tra i comuni denominatori solidarietà ed inclusione. La struttura commerciale in provincia di Catania, per quest’anno, ha infatti scelto di promuovere una serie di misure a sostegno delle famiglie meno fortunate con una attenzione particolare per i bambini.

Dall’8 dicembre i piccoli clienti potranno donare i loro giocattoli

Da giovedì 8 dicembre, prenderà il via Giocattolando: tutti i piccoli clienti di Centro Sicilia potranno infatti donare i propri giocattoli (nuovi o usati in buono stato) ai loro coetanei meno fortunati, così fino al prossimo 23 dicembre, dalle ore 16 alle ore 20, una zona della galleria si trasformerà in una grande area di raccolta in cui potranno essere conferiti i giochi da regalare.

Il 23 dicembre Babbo Natale premierà i bimbi generosi

In occasione della giornata conclusiva (23 dicembre) del progetto, patrocinato dal Comune di Misterbianco, sarà Babbo Natale in persona a premiare i bimbi generosi, consegnando poi i giocattoli raccolti alla Protezione Civile ed alla Misericordia di Misterbianco che, assieme alle associazioni ‘Beato Dusmet – oratorio San Filippo Neri’, ‘AVE’S e ‘Un gesto per un sorriso Onlus’, provvederanno a recapitarli ai piccoli in condizioni di difficoltà.

Un trenino raccoglierà doni da destinare alle famiglie bisognose

In galleria – giovedì 8, sabato 10 e domenica 18 dicembre – non passerà inosservato il ‘Trenino dell’amicizia e della solidarietà’ curato dall’associazione ‘Le Ali di Ele’ che, grazie anche l’allegria dei ragazzi speciali, si occuperà di raccogliere doni da destinare alle famiglie siciliane bisognose.

Il Christmas Village 2.0

E farà tappa al Centro Sicilia mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre il Christmas Village 2.0 con il suo mega truck interamente allestito come l’ufficio di Babbo Natale in cui sarà possibile sostenere i bambini meno fortunati. Il tir, che dal prossimo 8 dicembre girerà le piazze delle maggiori città siciliane per raccogliere giocattoli e beni alimentari, ha infatti scelto il parcheggio del parco commerciale come appuntamento conclusivo del proprio tour sostenuto, tra gli altri, da Croce Rossa Italiana.

Il vero spirito del Natale

“Quest’anno abbiamo scelto nuovamente di puntare sulla solidarietà organizzando e promuovendo una serie di iniziative che caratterizzeranno l’intero periodo natalizio – spiega Giuseppe Bella, direttore di Centro Sicilia –. Desideriamo ringraziare le associazioni coinvolte ed i negozianti che hanno collaborato da subito alla programmazione delle attività solidali. Siamo certi che saranno in tanti a donare facendo giungere a chi è meno fortunato il vero spirito di questa festa”.