Torna al Centro Sicilia la “Fiera del disco, cd e vinile”, in vendita rarità e pezzi da collezione

Redazione di

29/11/2022

Torna a Catania ed esattamente al parco commerciale Centro Sicilia uno degli appuntamenti più attesi dai collezionisti e dagli amanti della musica: la Fiera del disco, cd e vinile.

Da venerdì 2 fino a domenica 4 dicembre, infatti, l’area eventi della struttura ospiterà gli stand in cui saranno in vendita oltre 10mila pezzi (tra vinili, cd e dvd) provenienti dalle collezioni di 30 espositori che giungeranno da tutta Italia proprio per l’occasione. La kermesse siciliana, infatti, rientra a pieno titolo nel circuito nazionale de “Il circo dei vinili”, promosso da Ernyaldisco, che conta complessivamente circa 40 tappe. La Fiera del disco aprirà i battenti a partire dalle 10 di venerdì 2 dicembre, l’ingresso è gratuito.

L’area eventi di Centro Sicilia è stata attrezzata per favorire l’ascolto dei vinili e dei cd in esposizione, mentre sul palco allestito tra gli stand si alterneranno band e musicisti: dalle 18.30 di sabato 3 dicembre è in programma un mini tributo ai Genesis con Marco Massari, Roberto D’Amore e Massimiliano Loreno; domenica 4 dicembre, invece, alle 17 si esibiranno i Duo Doretheos.

“Siamo gli unici in Italia ad organizzare fiere su tutto il territorio con la collaborazione degli espositori più qualificati ed esperti, per eventi di valore; dalle presentazioni di libri, di dischi, di artisti emergenti e personaggi con una lunga carriera alle spalle, mostre e musica”, ha detto Marco Massari di Ernyaldisco.

Alla Fiera la presentazione di “I vestiti della Musica”

Anche al Centro Sicilia, infatti, oltre ai dischi sarà possibile acquistare oggetti musicali da collezione, come merchandising dedicato, libri e poster, ed assistere agli eventi correlati organizzati in occasione della Fiera. Sabato 3 dicembre, alle 17, è in programma la presentazione del volume ‘I vestiti della musica’ di Paolo Mazzucchelli, un vero e proprio viaggio tra le copertine dei dischi dei Beatles tra cui il famigerato Yesterday & today con la famosa butcher cover del 1966 che, con ogni probabilità, è tra le rarità musicali maggiormente ricercate al mondo: secondo gli esperti la quotazione può raggiungere anche i 100mila dollari.

I vinili protagonisti al Centro Sicilia

Ovviamente saranno proprio i vinili da collezione i protagonisti assoluti della Fiera. In particolare a Catania giungeranno copie del mitico ‘Sticky fingers’ dei Rolling Stones, si tratta del disco del 1971 con la copertina originale disegnata da Andy Warhols raffigurante dei jeans con una vera cerniera.

E poi il vinile più raro dei Queen: ‘Queen Rocks’ (dal valore di 400 euro), ma anche il primo self titled di Elvis Presley uscito negli Stati Uniti, il mix di ‘Over and over’ di Madonna nella sua versione originale con copertina pubblicata esclusivamente in Italia o TNT degli AC/DC con copertina esclusiva per la Nuova Zelanda fino al famosissimo ‘Black Album’ di Prince o l’edizione americana di ‘Division Bell’ dei Pink Floyd con vinile azzurro trasparente oppure la rarissima edizione originale di ‘Neffa & i messaggeri della Dopa’, un disco del 1996 divenuto praticamente introvabile. Tutti pezzi che potranno essere acquistati dagli appassionati.