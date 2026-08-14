Intervento fulmineo del Nucleo radiomobile

Tre auto danneggiate nel giro di pochi minuti, finestrini infranti e abitacoli messi a soqquadro alla ricerca di denaro e oggetti di valore. È la sequenza di furti che un quarantatreenne catanese avrebbe messo a segno alle prime luci dell’alba in via Passo Gravina, prima di essere sorpreso e arrestato dai Carabinieri del Nucleo radiomobile, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

I controlli del territorio

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato un uomo che si aggirava tra le vetture parcheggiate. Insospettiti dai movimenti, si sono avvicinati con cautela sorprendendolo mentre rovistava all’interno di un’auto dopo averne infranto il finestrino. Il quarantatreenne è stato immediatamente bloccato, messo in sicurezza e sottoposto a perquisizione. La refurtiva recuperata è stata poi restituita ai proprietari.

Una serie di colpi ai danni di veicoli

Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno permesso di ricostruire una breve ma intensa serie di colpi. In un primo episodio, l’uomo avrebbe preso di mira un suv, danneggiando il vetro e frugando nell’abitacolo per impossessarsi di alcune monete. Poco dopo avrebbe colpito una utilitaria, dalla quale avrebbe asportato un portadocumenti custodito all’interno del veicolo. Infine, avrebbe saccheggiato un fuoristrada, sottraendo documenti di circolazione e altri oggetti personali, dopo aver danneggiato sia il finestrino sia parte della carrozzeria. Il rapido intervento dei Carabinieri ha impedito che il quarantatreenne potesse proseguire la sua azione, evitando ulteriori danni ai veicoli parcheggiati nella zona. L’uomo è stato arrestato e condotto in caserma per gli adempimenti di rito.

L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto per il quarantatreenne la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. L’episodio si inserisce nel quadro dei controlli mirati alla prevenzione dei reati predatori, particolarmente frequenti nelle aree urbane nelle prime ore del mattino.