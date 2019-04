colto in flagranza dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Riposto (Catania) hanno arrestato nella flagranza il 40enne Antonio Zammataro, del posto, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

È accaduto in via De Maio, tra i complessi di edilizia popolare. I militari dopo averne osservato i movimenti, sono intervenuti per bloccare il pusher immediatamente dopo che lo stesso aveva piazzato delle dosi di marijuana ad un cliente.

L’uomo, perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di altre 6 dosi di marijuana poste sotto sequestro.

L’assuntore è stato segnalato alla Prefettura di Catania, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.

LEGGI ANCHE

Organizzatore di serate spacciava cocaina durante le feste, arrestato a Catania