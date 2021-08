La “lapa” era il suo piccolo regno, arrestato pusher a San Cristoforo

A Misterbianco un altro pusher arrestato e parenti denunciati

I Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, nella flagranza, hanno arrestato un catanese di 37 anni perché ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La Lapa come rifugio

L’uomo era solito accogliere in quella “sala d’aspetto” all’aperto i clienti giunti a bordo dei loro veicoli e poi, nascondendosi dietro un’Ape Piaggio lì posteggiata, approvvigionarsi della singola dose da consegnare loro. Così hanno deciso d’intervenire bloccandolo e sottoponendolo ad un controllo.

La perquisizione e la scoperta delle dosi

I Carabinieri hanno trovato all’interno degli slip una dose di marijuana, già confezionata e pronta per la vendita, in una tasca dei jeans la somma di 170 euro. I militari hanno verificato quell’area posta in corrispondenza dell’Ape parcheggiata verificando infatti, all’interno del pluviale di un’abitazione, la presenza di ulteriori 12 dosi pronte per la vendita al minuto. L’uomo è stato così posto agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del processo.

La droga in villetta

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato nella flagranza un 59enne, nonché denunciato un 50enne ed un 26enne, tutti ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In un giardino di pertinenza di una villetta facevano bella mostra di sé 5 rigogliose piante di canapa indiana di circa 1 metro. Cominciata la perquisizione in un locale posto al piano terra i Carabinieri hanno rinvenuto 2 involucri contenenti circa 600 grammi di marijuana, il necessario materiale per la conservazione della droga ed il confezionamento delle singole dosi, una bilancia elettronica e 55 cartucce per fucile da caccia.