I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 21enne Rosario Buzzanca, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ormai da tempo i militari avevano messo il giovane come loro obiettivo, aspettando soltanto il momento propizio per coglierlo con le mani nel sacco.

L’occasione è stata fornita dal ragazzo nella tarda serata di mercoledì quando a bordo del proprio motoveicolo, dopo un lungo servizio di osservazione da parte dei militari, questi ultimi lo hanno “pizzicato” in via Mons. Domenico Orlando mentre cedeva la dose di droga ad un cliente. Immediatamente lo hanno bloccato e la conseguente perquisizione ha consentito ti rinvenire nelle sue tasche 15 dosi di marijuana, già singolarmente confezionate per la vendita al minuto.

Il giovane, che tra l’altro è stato anche denunciato perché sorpreso più volte alla guida del motociclo senza aver la patente di guida, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

A Palagonia pusher e assuntore beccati in macchina

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno arrestato un 29enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In una vettura con due persone a bordo, l’autista incensurato di 29 e il passeggero pregiudicato di 39, la quale stazionava in un’area adibita a parcheggio lungo la via Palermo. All’interno del bracciolo lato guida hanno trovato un involucro di cellophane contenente 5 grammi di cocaina, motivo per il quale hanno poi esteso la ricerca anche nelle rispettive abitazioni dei due. Scoperto un bilancino di precisione ancora intriso di sostanza stupefacente nell’abitazione del più giovane, mentre in quella del 39enne hanno rinvenuto ulteriori 3 grammi di cocaina che gli sono così valsi la segnalazione alla Prefettura quale “assuntore”. Il 29enne, invece, è stato arrestato e posto in regime di detenzione domiciliare in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.