multata l'acquirente

Gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano (CT) sospettavano che un giovane di circa venti anni fosse dedito allo spaccio di marijuana all’interno del centro storico della città. E in effetti, dopo un’attenta osservazione dei luoghi si notava S.L., di 19 anni, giungere nei pressi di via De Amicis, estrarre dalla tasca sinistra dei propri pantaloni un involucro in carta d’alluminio e cedere lo stesso involucro a una ragazza di 25 anni la quale, in cambio, consegnava al giovane una banconota da dieci euro.

Lo spacciatore ai domiciliari

Entrambi i giovani sono stati bloccati e condotti presso gli Uffici del Commissariato. Il ragazzo è stato perquisito e nella stessa tasca, sono stati trovati quattro banconote da venti euro e una banconota da dieci euro. All’interno dell’involucro poco prima ricevuto dalla ragazza della marijuana. Il ragazzo è stato fermato e, informato il Pm di turno, è stato posti ai domiciliari presso la propria residenza.

Multata la ragazza

La ragazza, poiché ella ha dichiarato di aver acquistato la marijuana per farne uso personale, è stata sanzionata per poi essere sottoposta all’eventuale sospensione della patente di guida per un periodo fino a tre anni, del passaporto e della licenza di porto d’armi se in possesso.