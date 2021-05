Chili di droga sequestrata

Personale della Squadra Mobile ha arrestato il catanese S. F. per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana. Dopo il fermo è fuggito ma è stato bloccato.

La fuga e il fermo

Durante la fuga si era disfatto di alcuni involucri, lanciandoli dal finestrino. Una volta recuperati, due di essi contenevano marijuana per un peso di 100 grammi e del tipo cocaina del peso di 20 grammi. La successiva perquisizione eseguita presso l’abitazione, grazie al fiuto di Maui, ha consentito di rinvenire e sequestrare altri 100 grammi circa di cocaina e denaro. L’uomo è stato condotto in carcere e, dopo l’udienza di convalida, è stato posto agli arresti domiciliari.

Una busta con un chilo di cocaina

La Squadra Mobile ha arrestato il catanese D. R. C. S. 44 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish. Ha tentato di disfarsi di una busta lanciandola dal balcone, recuperata dalla polizia con un chilo di cocaina. La successiva perquisizione, effettuata con l’ausilio del personale della Squadra Cinofili sempre grazie al fiuto di Maui, ha consentito di rinvenire ancora 7 grammi di hashish e materiale per il confezionamento. L’uomo è stato condotto in carcere.

Un uomo in carcere

Lo stesso personale della Squadra Mobile ha arrestato C. L. per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana. A seguito di perquisizione domiciliare eseguita nell’abitazione di C. L. a Mascalucia, il personale ha rinvenuto 700 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento. Rinvenuto un barattolo contenente infiorescenze di sostanza stupefacente infuse in liquido alcolico. Il liquido viene utilizzato per impregnare il normale tabacco da fumare. Dopo formalità di rito, C. L. è stato condotto in carcere.