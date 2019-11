La pistola calibro 22 con matricola abrasa

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato due persone, Idonea Giovanni di 21 anni e Burgio Santo, di 44 anni, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e detenzione illegale di arma clandestina.

I fermi sono avvenuti nel corso di domenica sera ad opera della squadra Mobile etnea che ha deciso di controllare Idonea Giovanni che era stato notato mentre usciva velocemente da un portone del quartiere San Cristoforo. L’uomo, orami scoperto, ha deciso di consegnare ai poliziotti due “panetti” di 260 grammi, già confezionati sottovuoto, di cocaina.

Si è passati poi alla perquisizione domiciliare che ha permesso di scoprire all’interno di un appartamento risultato in uso al Burgio, dal quale era stato visto uscire l’Idonea. Qui è stata ritrovata una pistola calibro 22, con matricola abrasa e 4 cartucce oltra a 4.500 euro in contanti. I due sono stati portati in carcere.