ai domiciliari

“Erba” nascosta tra le bombole del gas a Catania

Un commerciante arrestato in via Palermo dai carabinieri

Scambio di cocaina tra pusher in aperta campagna: due gli arrestati a Calatabiano

I Carabinieri di Catania hanno arrestato nella flagranza un commerciante catanese di 24 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno notato lo strano ed eccessivo andirivieni di giovani, tra i quali alcuni di essi segnalati in passato per uso personale di sostanze stupefacenti.

Negoziante ai domiciliari

I militari hanno eseguito una perquisizione trovando delle buste di plastica termosaldate con 700 grammi di marijuana, nascoste tra le bombole del gas, due bilancini elettronici di precisione e del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da smerciare. L’arrestatosi trova ai domiciliari.

Fermati due uomini appartati

I Carabinieri di Calatabiano hanno fermato un 25enne del posto e un 42enne di Fiumefreddo di Sicilia, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari percorrendo contrada Marauli hanno notato l’insolita presenza dei due appartati lungo la strada sterrata, sotto il ponte della A18. I fermati sono stati perquisiti sul posto e trovati in possesso di oltre 50 grammi di cocaina. Estendendo la perquisizione nelle abitazioni dei due pusher, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato degli involucri di cellophane con 160 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio. I due ai domiciliari.