Ad Adrano

Per spaccio di cocaina ed eroina e per detenzione di munizioni è finito in manette, ad Adrano, Fabio Castelli di 27 anni. L’uomo custodiva dello stupefacente in un garage della cittadina.

La perquisizione dei locali è scattata dopo attività investigativa, sono stati sequestrati duecento grammi di cocaina e 50 ci eroina. Sequestrata anche una busta in cellophane contenente 20 cartucce cal. 7,62 per fucile d’assalto AK-47 kalashnikov.

L’uomo si trova adesso nel carcere di piazza Lanza.