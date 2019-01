Domenico Florio, 53 anni, è stato arrestato da carabinieri a Gravina di Catania per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato bloccato davanti la sua abitazione dopo che aveva venduto dosi di droga a dei minorenni. Durante l’operazione militari dell’Arma gli hanno sequestrato 20 grammi di marijuana e 30 euro ritenuti provento dello spaccio.

A Catania, per lo stesso reato, invece sono finiti in manette Paolo Gangi di 40 anni, già ai domiciliari, e Pietro Crisafulli, di 32. Nella loro abitazione militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato complessivamente circa 500 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in dosi. Gli arrestati, ammessi al giudizio per direttissima, sono stati relegati posti ai domiciliari così come disposto dal giudice.