Nel corso della sera di ieri, personale delle Volanti durante l’espletamento di un posto di controllo in via Madonna del Divino Amore nel quartiere Villaggio Sant’Agata ha intimato l’alt ad un soggetto a bordo di un’autovettura.

L’inseguimento

L’uomo non si è fermato e ne è scaturito un inseguimento per la via San Jacopo dove il veicolo ha rallentato vistosamente e, il conducente ha provveduto a gettare dal finestrino due panetti nastrati di colore marrone, per poi riprendere la marcia. Poco più avanti, nella stessa via l’uomo è stato raggiunto, bloccato e identificato per un 44enne pregiudicato catanese.

I due panetti nell’immediatezza sono stati recuperati dagli operatori di un’altra Volante giunta in ausilio. I panetti contenevano all’interno sostanza stupefacente, verosimilmente del tipo hashish, per un peso complessivo di 196,10 grammi; il tutto veniva sottoposto a sequestro.

In relazione a quanto occorso l’uomo è stato arrestato per il reato di possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Dell’avvenuto arresto è stato informato il P.M. di turno, che ha disposto gli arresti domiciliari.

Controlli nel Catanese, multe e sequestri

Proseguono i controlli straordinari del territorio in tutta la provincia di Catania da parte della Polizia di Stato e, in particolare, nel comprensorio calatino.

In particolare, l’attività si è concentrata nella giornata di ieri nel territorio del comune di Mazzarrone, nonché, nella frazione di Granieri a Caltagirone ed è stata eseguita dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone in collaborazione con gli operatori del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e con personale del Distaccamento Polizia Stradale di Caltagirone.

Il controllo del territorio delle due località, anche del centro urbano, è stato realizzato con l’obiettivo di prevenire la commissione di reati predatori e garantire l’osservanza delle norme del Codice della Strada.

Nel corso dell’attività sono stati effettuati numerosi posti di controllo, identificate 171 persone e fermati 79 veicoli con contestazione di 7 violazioni del Codice della strada. Queste ultime, nello specifico, hanno avuto ad oggetto le seguenti infrazioni: mancanza di revisione, con conseguente sospensione della carta di circolazione; assenza di copertura assicurativa e sequestro amministrativo del mezzo; circolazione con patente scaduta; mancanza del cronotachigrafo con ritiro della patente di guida. In relazione alle violazioni al C.d.S. contestate, sono state, pertanto, irrogate sanzioni pecuniarie per l’importo complessivo di oltre 2.500 euro.

L’attività si è realizzata anche attraverso attenti controlli presso numerosi esercizi pubblici per accertarne la regolare gestione dell’attività commerciale.

