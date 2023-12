Le indagini dei carabinieri

I carabinieri della compagnia di Partinico hanno arrestato un uomo di 38 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un controllo con il supporto del nucleo cinofili di Palermo, i militari hanno perquisito l’abitazione. In casa sono state trovate più di 50 dosi tra cocaina e marijuana, pronte per la vendita, oltre a vario denaro contante, bilance di precisione e diverso materiale per il confezionamento delle sostanze.

Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Altre storie di droga in Sicilia

Il pm della Dda di Catania, Andrea Norzi, al termine della sua requisitoria, ha presentato al Tribunale di Siracusa le richieste di condanna nei confronti di 13 imputati, accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga.

L’inchiesta sullo spaccio a Santa Panagia

Si tratta di una inchiesta, condotta dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa e coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Catania, in merito ad un commercio di stupefacenti nel rione di Santa Panagia, una delle piazze di spaccio più floride di Siracusa. Il periodo preso in considerazione dagli inquirenti va dal novembre 2017 al settembre 2021. Nel luglio scorso, il gip del Tribunale firmò 16 misure cautelari, di cui 10 in carcere.

Il sequestro

Durante l’indagine, furono sequestrati oltre 3 Kg di cocaina e più di 28 Kg di hashish, insieme a varie quantità di marijuana. Lo stupefacente sequestrato avrebbe fruttato al sodalizio criminale un guadagno di oltre 1 milione di euro.

Il volume di affari

Durante l'indagine, sono stati sequestrati oltre 3 Kg di cocaina e più di 28 Kg di hashish, insieme a varie quantità di marijuana. Lo stupefacente sequestrato avrebbe fruttato al sodalizio criminale un guadagno di oltre 1 milione di euro.

Udienza il 23 gennaio

La prossima udienza è fissata per il 23 gennaio del 2024 e spetterà agli avvocati esporre le arringhe difensive. L’avvocato Junio Celesti assiste Pasqualino Urso, Agostino Urso, Manuel Pisano, Carmela Falco, Shaila Tringali e Vincenzo Davì.

