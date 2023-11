L'intervento dei falchi

La Polizia ha tratto in arresto, nel quartiere Ballarò, un uomo ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto è maturato nell’ambito di servizi specifici di prevenzione e controllo del territorio volti al contrasto del fenomeno dello spaccio di droga nel capoluogo, con particolare riguardo allo storico quartiere.

I “falchi” della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile, nel corso delle attività antidroga, transitando per via Chiappara al Carmine, hanno scorto un uomo intento a cedere due involucri ad un’altra persona che, a sua volta, qualche istante prima, gli aveva elargito una non meglio quantificata somma di denaro.

L’inseguimento e l’arresto

I poliziotti sono pertanto intervenuti intimando l’“Alt Polizia” ai due uomini, i quali si sono dati però a precipitosa fuga a piedi. L’acquirente ha fatto perdere subito le proprie tracce tra i vicoli del quartiere, mentre nei confronti del “venditore” ne è scaturito un inseguimento a piedi nel corso del quale questi ha provato a disfarsi dei due involucri che prima aveva tentato di cedere all’acquirente. Sforzo vanificato dagli agenti che, recuperato lo stupefacente, hanno bloccato il fuggitivo nei pressi di Corso Tukory.

La perquisizione domiciliare

L’uomo sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di denaro contante pari a 55 euro in banconote di piccolo taglio, di un mazzo di chiavi e di alcuni telefonini. Gli agenti, attraverso riscontri investigativi, sono riusciti a risalire alla dimora dell’uomo, infatti le chiavi che questi aveva al seguito hanno consentito l’accesso all’appartamento nella sua disponibilità. A seguito della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti ulteriori 12 dosi della stessa sostanza stupefacente del tipo eroina, materiale da taglio/confezionamento, un bilancino di precisione e denaro contante pari a 560 euro in banconote di piccolo e medio taglio.

La droga, il materiale ed il denaro, ritenuto provente dell’attività di spaccio, sono stati posti sotto sequestro, mentre l’uomo, arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.