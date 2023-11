In manette un uomo fermato in corso Tukory

La polizia ha arrestato un uomo in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto, maturato nell’ambito di mirati servizi predisposti per il contrasto dell’illecito fenomeno di spaccio all’interno del quartiere “Ballarò” e nelle zone limitrofe, è stato operato dagli agenti della squadra mobile della sesta sezione investigativa “Contrasto al crimine diffuso”.

I sospetti, fermato in corso Tukory

Gli agenti, nello specifico, transitando in corso Tukory durante il quotidiano servizio di controllo del territorio hanno sottoposto a controllo un uomo. Su di lui si erano concentrati dei sospetti perché evidenziava una ingiustificata agitazione. Questo il motivo per cui i poliziotti avevano deciso di approfondire l’accertamento.

I riscontri dalla perquisizione

Il soggetto, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di 7 dosi di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo crack. Erano singolarmente confezionate e pronte per essere spacciate. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha consentito agli agenti di trovare altri 17 grammi di crack, un bilancino di precisione, una somma di denaro ritenuta guadagno dell’attività di spaccio, nonché un vero e proprio piccolo laboratorio allestito per la produzione e confezionamento dello stupefacente.

I sequestri

Lo stupefacente e tutto il materiale per la produzione e il confezionamento sono stati sequestrati mentre l’uomo è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Altro arresto pochi giorni fa

Questa zona di Palermo si conferma particolarmente “sensibile” ai traffici e allo spaccio. Appena qualche giorno fa l’ennesimo arresto di un palermitano sorpreso con delle dosi di crack. Ad arrestarlo i poliziotti della sezione “Contrasto al crimine diffuso” della squadra mobile che lo hanno intercettato in via Albergheria. Venne trovato con addosso tre dosi di crack, opportunamente confezionate e pronte alla cessione. Altro stupefacente lo aveva nascosto nel sottoruota di una vettura parcheggiata, dove veniva rinvenuto un fazzoletto di carta con all’interno 16 dosi di crack confezionate allo stesso modo delle tre dosi precedentemente rinvenute.

