I controlli nel weekend

Nuovo arresto per droga al quartiere di Ballarò, nel cuore di Palermo. La polizia ha arrestato nel fine settimana appena passato un palermitano sorpreso con delle dosi di crack e che deve rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Sabato notte, intorno alle 2.30 i poliziotti della sezione “Contrasto al crimine diffuso” della Squadra Mobile nel transitare per via Albergheria, hanno notato due persone intente a confabulare tra loro che, alla vista degli operatori di polizia, hanno tentato di far perdere le proprie tracce.

Gli agenti, ritenendo sospetto il loro atteggiamento, li hanno fermati ed hanno proceduto alla loro identificazione.

I controlli

Durante le fasi del controllo uno dei due uomini è stato trovato in possesso di tre dosi di crack opportunamente confezionate e pronte alla cessione. I poliziotti, ritenendo che lo stesso ne avesse occultate altre nelle immediate vicinanze al luogo dell’intervento, hanno iniziato ad ispezionare la strada cercando tra le auto in sosta e negli anfratti dell’arredo urbano.

Dopo pochi istanti dall’inizio delle ricerche, l’uomo trovato in possesso dello stupefacente, spontaneamente, segnalava agli agenti il sottoruota di una vettura parcheggiata dove veniva rinvenuto un fazzoletto di carta con all’interno 16 dosi di crack confezionate allo stesso modo delle tre dosi precedentemente rinvenute.

Droga sequestrata

Tutta la droga è stata posta sotto sequestro, mentre l’uomo è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’arresto, in sede di giudizio, è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.

Nei giorni scorsi arrestati due spacciatori palermitani

Nei giorni scorsi la polizia arrestò due palermitani, protagonisti di un’attività di spaccio lungo le strade di Ballarò. La disinvoltura adottata dagli spacciatori nell’interpretazione di uno schema apparentemente consolidato lascia supporre agli agenti che l’illecita attività possa non essere stata sporadica ma già avviata da qualche tempo ed al riguardo sono già in corso indagini.

I poliziotti della sezione “Falchi – Contrasto al Crimine Diffuso” della squadra mobile, sospettando potesse già svolgersi un’attività di spaccio, sono riusciti a fingersi frequentatori del popoloso quartiere, dissimulando i loro reali intenti investigativi.

Hanno potuto così documentare la presenza di due giovani che, prima hanno occultato un grosso involucro in un anfratto ricavato nella parete di uno stabile in via Ballarò e, successivamente, hanno più volte attinto a quell’involucro per effettuare scambi di denaro con numerosi avventori.

Con discrezione, i poliziotti hanno raggiunto a distanza gli “acquirenti” ed hanno regolarmente verificato come ogni cittadino fermato fosse in possesso di dosi di stupefacente “acquistate” e ricevute dai due giovani.

A quel punto è scattato il blitz. I due spacciatori sono stati fermati e trovati in possesso 25 dosi di crak, 12 addosso e 14 stipate nel nascondiglio. Rinvenuto e sequestrato anche denaro, provento degli scambi già concretizzati.

Gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria.