Le indagini dei Falchi

La polizia ha tratto in arresto due palermitani, protagonisti di un’attività di spaccio lungo le strade di Ballarò. La disinvoltura adottata dagli spacciatori nell’interpretazione di uno schema apparentemente consolidato lascia supporre agli agenti che l’illecita attività possa non essere stata sporadica ma già avviata da qualche tempo ed al riguardo sono già in corso indagini.

I poliziotti della sezione “Falchi – Contrasto al Crimine Diffuso” della squadra mobile, sospettando potesse già svolgersi un’attività di spaccio, sono riusciti a fingersi frequentatori del popoloso quartiere, dissimulando i loro reali intenti investigativi.

Hanno potuto così documentare la presenza di due giovani che, prima hanno occultato un grosso involucro in un anfratto ricavato nella parete di uno stabile in via Ballarò e, successivamente, hanno più volte attinto a quell’involucro per effettuare scambi di denaro con numerosi avventori.

Con discrezione, i poliziotti hanno raggiunto a distanza gli “acquirenti” ed hanno regolarmente verificato come ogni cittadino fermato fosse in possesso di dosi di stupefacente “acquistate” e ricevute dai due giovani.

Il blitz, ritrovate diverse dosi di crack

A quel punto è scattato il blitz. I due spacciatori sono stati fermati e trovati in possesso 25 dosi di crak, 12 addosso e 14 stipate nel nascondiglio. Rinvenuto e sequestrato anche denaro, provento degli scambi già concretizzati.

Gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria.

Nella sacca ha crack ed eroina, arrestato giovane di 27 anni

Pochi giorni fa, la polizia di Stato ha arrestato un 27enne trapanese sequestrando 175 grammi, circa, di crack ed eroina. I controlli sono scattati in via Tommaso Fazello nei pressi del terminal dei pullman che collegano Palermo agli altri capoluoghi siciliani.

E’ stato fermato un giovane con una tracolla che stava correndo da via Oreto verso il mezzo in partenza per Trapani. Non appena gli agenti gli hanno chiesto di svuotare il contenuto della borsa il giovane ha tentato di fuggire.

Nella sacca sono stati recuperati 4 ovuli contenenti eroina e crack e addosso altre due dosi di eroina ed una di marijuana, nonché 80,00 euro ed un bilancino di precisione.