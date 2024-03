Gli operatori della Squadra Volante di Catania – a seguito a segnalazione anonima pervenuta tramite l’App Youpol – sono intervenuti in via Volturno per la presenza di una persona sospetta che passeggiava, unitamente al proprio cane, soffermandosi più volte presso uno stabile.

Giunti sul posto, gli agenti si sono soffermati sul piccolo stabile, apparentemente in stato di abbandono ma assicurato con un lucchetto. Una volta fatto ingresso nella struttura, gli operatori hanno effettuato una perquisizione, unitamente al personale della Squadra Cinofili. Dentro lo stabile si trovava una cassaforte metallica chiusa; per procedere al suo controllo è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

La droga all’interno

Al suo interno sono stati rinvenuti 300 grammi di sostanza stupefacente, presumibilmente del tipo marjuana, 40 grammi di sostanza stupefacente, verosimilmente del tipo hashish, un bilancino elettronico di precisione e materiale utile al confezionamento. Inoltre, sono stati recuperati dei documenti tra i quali una prenotazione per il rinnovo della carta di identità elettronica intestata ad un soggetto, un 25enne catanese con precedenti di polizia, che ha permesso così di risalire all’utilizzatore dello stabile.

Una volta rintracciato il 25enne, gli agenti hanno effettuato anche una perquisizione presso l’abitazione, nel corso della quale, il giovane ha consegnato spontaneamente delle infiorescenze di marijuana.

È stato pertanto tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio, informandone il pm di turno, che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa di convalida al Gip.

Pregiudicato arrestato per droga al villaggio Sant’Agata

Un normale controllo di polizia a due pregiudicati, svolto dai carabinieri della Compagnia di Fontanarossa nella zona C del Villaggio Sant’Agata, si è concluso con l’arresto di un 43enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Una pattuglia del nucleo operativo ha scorto intorno alle ore 13 un uomo sospetto che, guardandosi continuamente attorno, discuteva con un altro uomo a bordo di uno scooter Honda SH, anch’egli visibilmente nervoso, poi identificato per un 44enne del posto. In quel momento i militari dell’Arma, insospettiti non solo dall’atteggiamento della coppia e dalla scelta del luogo, senza essere visti hanno deciso di controllare i due, piombandogli letteralmente addosso per sfruttare l’effetto sorpresa ed evitare eventuali fughe.

Dopo aver chiesto loro i documenti di identità, i carabinieri hanno da subito osservato come i precedenti segnali di nervosismo stessero nettamente aumentando, in particolar modo nel 43enne già noto alle forze dell’ordine, che aveva iniziato anche a balbettare e tremare. E’ stata quindi eseguita una perquisizione dei due uomini. All’interno della manica sinistra del giubbotto del più giovane dei due, i militari hanno recuperato due involucri di plastica al cui interno erano contenuti circa 25 grammi di cocaina e 15 di crack, insieme ad un bilancino di precisione ancora sporco di droga. Mentre nulla è stato trovato al 44enne, che pertanto è stato fatto allontanare.Il presunto spacciatore è stato quindi tratto in arresto.

